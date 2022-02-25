В Ривном объявлена ​​воздушная тревога

Глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил о новой воздушной тревоге.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога! Земляки, найдите безопасное место, потенциальное укрытие. Ожидайте дальнейших информирований. Все будет хорошо!" - написал он.

Ранее мэр Ривного Александр Третьяк заявил, что аэропорт города попал под удар вражеской ракеты, однако серьезных повреждений нет.

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Воздушная тревога в пятницу впервые объявлялась и в еще более западном Львове.