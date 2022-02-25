Активные военные действия приближаются: жителей Оболонского района Киева просят не выходить на улицу
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В связи с приближением активных военных действий жителей Оболонского района просят не выходить на улицу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА в Фейсбуке.
"Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно в связи с приближающимся врагом.
Единственным исключением может являться необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала "Воздушная тревога".
Берегите себя!", - говорится в сообщении.