В 15 километрах от Мариуполя проходит бой с танковой колонной войск РФ, - мэр города Бойченко

Вблизи Мариуполя 25 февраля идут боевые действия. Российские танки приближаются к городу.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр города Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Бойченко, бой украинских военных и оккупантов ведется в 15 километрах от города.

"Российские танки двигаются в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти в убежища", - сказал мэр.

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