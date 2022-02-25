В 15 километрах от Мариуполя проходит бой с танковой колонной войск РФ, - мэр города Бойченко
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Вблизи Мариуполя 25 февраля идут боевые действия. Российские танки приближаются к городу.
Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр города Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Бойченко, бой украинских военных и оккупантов ведется в 15 километрах от города.
"Российские танки двигаются в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти в убежища", - сказал мэр.