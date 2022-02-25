На менском направлении в Черниговской области уничтожены 20 танков войск РФ, возле Репок еще 10-15 единиц вражеской техники, - ВСУ

ВСУ продолжают уничтожать военную технику войск РФ в Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Подразделения Оперативного командования "Північ" / Operational Command "North" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на менском направлении в Черниговской области. Потери живой силы уточняются.

Также подразделение "Півночі" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Потери около 10-15 единиц техники.

"Чернигов держит оборону и уничтожает врага! Верьте в ВСУ и поддерживайте!" – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты терпят серьезные потери.. ФОТОрепортаж 18+