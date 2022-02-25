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Россия обстреляла Ворзель из "Градов", попала в детдом с 50 детьми, - Венедиктова

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Россия обстреляла Ворзель из "Градов", попала в детдом с 50 детьми, - Венедиктова
Российская армия обстреляла из "Градов" детский дом в г. Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

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"При ведении боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в г. Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей", - сообщила Генпрокурор.

По ее словам, пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

"В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. При вмешательстве прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - отметила Венедиктова.

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Топ комментарии

  • Игорь Бондович
    Вот по этому я говорю НЕ БРАТЬ В ПЛЕН, И НЕ ОТПУСКАТЬ НИКУДА ДАЖЕ ЕСЛИ РУСНЯ ПЛАЧЕТ. Они вообще конченные по детсадикам бить градами!!!!!
  • Павел Северин bc9b18a5
    Варвари!
  • Игорь Бех
    Я бы попросил военный не брать кацапов в плен. Просто стреляйте и фоткайте. Не нужно рядом улыбаться или показывать превосходство,что вызовет негатив у людей отдаленных. Нужны фото просто трупов этих собак. И как можно больше. В интернете. В соцсетях.
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