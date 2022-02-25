Россия обстреляла Ворзель из "Градов", попала в детдом с 50 детьми, - Венедиктова

Российская армия обстреляла из "Градов" детский дом в г. Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Также читайте: Войска РФ накрыли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей, - Гайдай

"При ведении боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в г. Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей", - сообщила Генпрокурор.

По ее словам, пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

"В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. При вмешательстве прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - отметила Венедиктова.

Смотрите также: Первая "высокоточная" российская ракета в Гостомеле упала рядом с жилым домом – чудом никто не пострадал. ФОТО