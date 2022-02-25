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Войска РФ обстреляли Ахтырку. Попали в детсад, есть погибшие и раненые, в том числе дети, - Сумская военная администрация

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Войска РФ обстреляли Ахтырку. Попали в детсад, есть погибшие и раненые, в том числе дети, - Сумская военная администрация
Российские оккупанты обстреляли Ахтырку в Сумской области и попали в детский сад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По информации Сумской военной администрации, российская техника двигается по городу и окрестностям Сум. С Косовщины на село Сад пошла колонна. Ахтырку снова обстреливают без предупреждения.

"В Ахтырке город обстреляли ураганами. Попали в хранилище и детский сад. Есть погибшие и тяжелые раненые, дети также", - заявили в Сумской военной администрации.

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Топ комментарии

  • экзорцист
    Багато кого схожість маскалів з людьми вводить в оману.
  • экзорцист
    Маскалі - не люди!
  • morbius2014
    Рашисти, не забудьте про зернята!
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