Войска РФ обстреляли Ахтырку. Попали в детсад, есть погибшие и раненые, в том числе дети, - Сумская военная администрация

Российские оккупанты обстреляли Ахтырку в Сумской области и попали в детский сад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По информации Сумской военной администрации, российская техника двигается по городу и окрестностям Сум. С Косовщины на село Сад пошла колонна. Ахтырку снова обстреливают без предупреждения.

"В Ахтырке город обстреляли ураганами. Попали в хранилище и детский сад. Есть погибшие и тяжелые раненые, дети также", - заявили в Сумской военной администрации.

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