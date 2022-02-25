Новости • Война

Киев вступил в фазу обороны, ситуация сложная, - Кличко

37 89028
Киев вступил в фазу обороны, ситуация сложная, - Кличко
Киев вступил в фазу обороны. Столичные власти призывают жителей города не выходить из домов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация сложная.

"Хочу призвать жителей районов нашего города (не оставляйте дома. - Ред.), чтобы не подвергаться опасности. Город вступил в фазу обороны. Некоторые диверсионные группы проникли в город. Все, кто может защищать город, должен помогать киевлянам отстоять Киев", - обратился мэр.

Кличко призвал киевлян находиться в помещениях дома или бомбоубежищах. Идти в последние еще можно, как только началась сирена, добавил мэр.

Также смотрите: На Оболони в Киеве готовятся встречать оккупантов. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Запорізький козак
    ⚡️ Швеция отправила в Украину военно-техническую и гуманитарную помощь.
  • Мобильный крематорий
    Украина сейчас не передовой борьбы со злом. Кацапы будут гореть!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    @DenisStalver

    Гадаю на часі.

    Спілкуйтесь виключно українською, кацапи не знають мови, використовуйте місцеві діалекти.

    Це допоможе виявляти кацапських диверсантів, коригувальників і тд.

    Прошу макс RT
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости