"В Киев заходит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", - МВД

В Киев входит украинская военная техника для обороны города, заявляют в Министерстве внутренних дел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в видеообращении пресс-службы МВД спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Сейчас в Киев входит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", – сказал он.

Он обратился к киевлянам с просьбой не снимать и не выкладывать информацию о передвижении техники.

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