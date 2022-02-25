"В Киев заходит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", - МВД
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В Киев входит украинская военная техника для обороны города, заявляют в Министерстве внутренних дел.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в видеообращении пресс-службы МВД спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
"Сейчас в Киев входит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", – сказал он.
Он обратился к киевлянам с просьбой не снимать и не выкладывать информацию о передвижении техники.