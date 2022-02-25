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"В Киев заходит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", - МВД

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"В Киев заходит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", - МВД
В Киев входит украинская военная техника для обороны города, заявляют в Министерстве внутренних дел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в видеообращении пресс-службы МВД спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Сейчас в Киев входит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", – сказал он.

Он обратился к киевлянам с просьбой не снимать и не выкладывать информацию о передвижении техники.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Ирина Сабо
    Тримайтесь, рідненькі!!! Бережи вас Бог!!!
  • Арнила
    Киев, держитесь! Вся Украина с вами сердцем! Пусть удача будет на нашей стороне в борьбе с мордором!
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