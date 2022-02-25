Новости • Агрессия России против Украины, Война

Кличко: "Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я буду бороться!

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Кличко: "Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я буду бороться!
Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко будет защищать Украину с оружием в руках.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 25 февраля утром, передает издание ESPN.

"Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я должен это сделать. Я буду бороться", - сказал Кличко в эфире ток-шоу Good Morning Britain.

Владимир Кличко, ранее вступивший в территориальную оборону Киева, подчеркнул, что будет защищать демократию и суверенитет страны.

"Сейчас Путин использует военную риторику. Он четко дает понять, что хочет уничтожить государство и суверенитет его граждан. За этими словами следует обстрелы и танки. Мы переживаем разрушение и смерть. Мы будем защищаться всеми способами и бороться за свободу и демократию", - подчеркнул Владимир Кличко.

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Топ комментарии

  • Запорізький козак


    Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.

    Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

    Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта.

    Вірте у Збройні Сили України!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Тримайся Київ!!!!Ми молимось за вас всією країную!!!Перемога буде за нами!!!!
  • Геннадій
    Брати - СИЛА!
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