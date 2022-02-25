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Более тысячи военных: армия РФ понесла в Украине рекордные потери, - ВСУ

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Более тысячи военных: армия РФ понесла в Украине рекордные потери, - ВСУ
Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в фейсбуке.

"Такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.

Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", - говорится в сообщении.

"Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - призвали в ВСУ.

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Более тысячи военных: армия РФ понесла в Украине рекордные потери, - ВСУ 01

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Топ комментарии

  • Андрей Моисеенко 5be38f2c
    тепер тільки в Нюрнберг.
  • AICS AICS
    Ну и про что с ними говорить если каждое их слово ******...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Сткрненко
    😂"РФ не знает какие потери они понесли" - Міноборони РФ.

    А ми знаємо. *****. І буде більше.
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