Наши воины дали бой российским оккупантам в районе Беловодска Луганской области. Враг убегает в направлении РФ, - ООС

Сегодня, 25 февраля, в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением. Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ", - говорится в сообщении.

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