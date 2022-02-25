Наши воины дали бой российским оккупантам в районе Беловодска Луганской области. Враг убегает в направлении РФ, - ООС
48 59258
Сегодня, 25 февраля, в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Сегодня, в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением. Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ", - говорится в сообщении.