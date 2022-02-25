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В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной

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В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова представителя Кремля приводят росСМИ.

Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.

Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь "ЛНР" и "ДНР", в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — рассказал он.

По словам Пескова, Путин готов направить в Минск на переговоры представителей Минобороны, МИД и администрации президента.

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Топ комментарии

  • буков
    Руський корабель, йди нах...
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Джохар Дудаев:
    "Когда россии тяжело, она идет на переговоры,а когда окрепнет начинает все сначало".
  • Porol ferton
    ПНХ
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