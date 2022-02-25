В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова представителя Кремля приводят росСМИ.

Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.

Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь "ЛНР" и "ДНР", в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — рассказал он.

По словам Пескова, Путин готов направить в Минск на переговоры представителей Минобороны, МИД и администрации президента.

Также читайте: Киев вступил в фазу обороны, ситуация сложная, - Кличко