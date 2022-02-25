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Войска РФ взяли под контроль переправу в Херсон, - ОГА

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Войска РФ взяли под контроль переправу в Херсон, - ОГА
Российские оккупанты смогли прорвать оборону Херсона и захватить контроль над переправой в город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города. Призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Руководством области прилагается максимум усилий по поддержанию правопорядка и сохранению человеческих жизней. Ситуация остается напряженной, но обещаем сделать все возможное для ее урегулирования. Ведется постоянный мониторинг ситуации, вся важная информация будет оперативно доведена до населения официальными источниками массовой информации", - говорится в сообщении.

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  • Nature of Ukraine
    Полонених росіян головне не брати. Вбийте їх..
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    кому пощастить додому в целофановому пакеті поїде, решта на перегній
  • Andrey Levenov
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