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Киев предложил России вести переговоры в Варшаве и ушел со связи, - Песков

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Киев предложил России вести переговоры в Варшаве и ушел со связи, - Песков
Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной после заявления о готовности обсуждать нейтральный статус, однако Киев попросил провести переговоры в Варшаве вместо Минска, после чего "ушел со связи".

Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал представитель Кремля, после слов президента Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины российский президент согласился организовать переговоры в Минске. Об этом Москва сообщила украинской стороне, после чего президент Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

По словам Пескова, российская сторона сразу сформировала делегацию и сообщила об этом в Киев.

"После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском, и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго", - сказал он.


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Топ комментарии

  • Шилінг Іванович
    2800 вбитих загарбників військових РФ

    + 1000 влада РФ зможе приховати, ну 2000 ще зможе, але більше 2000 НЕ ЗМОЖЕ приховати від російських матерів

    + чому Кадіровці/Чеченці тая к би вступають в гру, бо військові РФ втратили надію, вони вже задаються питаннями а чиватрто бути мясом, ОТ ТУТ потрібні Кадировці вони гонять російських военних як скот на перед а самі в тилу за ними їх підганяють, Коротко кадировців в тилу треба крити великим калібром, а росіяни самі повікають

    + На рахунок ПЕРЕГОВОРІВ у путіна є практика під час переговорів робити масований наступ, облоги взяття в полон і т. д. Путін тиран і діє методом шантажу щоб добитись максимуму від опонента

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  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    В Гааге
  • Ksenia VB
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