Ситуация в зоне отчуждения угрожает безопасности всей Европы. Зафиксировано повышение гамма-излучения, – Минэнерго

Оккупанты уже вторые сутки удерживают персонал станции ГСП "Чернобыльская АЭС", не позволяя провести ротацию.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства энергетики, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Оккупанты уже вторые сутки удерживают персонал станции ГСП "Чернобыльская АЭС", не позволяя провести ротацию, как это предусмотрено правилами технической безопасности. Захват станции и проведение там каких-либо военных действий чревато повторением второго Чернобыля, от которого Европа до сих пор приходит в себя", - отмечается в уведомлении.

В ведомстве отмечается, что уже зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения вследствие нарушения верхнего слоя почвы из-за движения большого количества тяжелой военной техники по зоне отчуждения и поднятия в воздух загрязненной радиоактивной пыли.

"В настоящее время вся ответственность за ядерную и радиационную безопасность, состояние объектов и дальнейшее развитие ситуации в зоне отчуждения лежит на захватчиках", - отмечают в Минэнерго.

"Это одна из самых серьезных угроз Европе сегодня, поскольку любые провокации со стороны захватчиков на ЧАЭС во время гибридной войны могут обернуться очередной планетарной экологической катастрофой", - добавляют в ведомстве.

По информации исполняющего обязанности генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС" Валерия Сейды, в зоне отчуждения оккупантами взяты под контроль новый безопасный конфайнмент над объектом "Укрытие", энергоблоки №1 и №2, находящиеся на стадии вывода из эксплуатации, хранилища отработанного ядерного топлива – СВЯП-1, СВЯП-2.

Такие действия РФ являются прямым нарушением статьи 56 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

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Ранее Государственная инспекция по ядерному регулированию от имени Украины, согласно международным обязательствам, оперативно сообщила Международному агентству по ядерной энергии (МАГАТЭ), что 24 февраля объекты ЧАЭС в зоне отчуждения были взяты под контроль оккупантами.