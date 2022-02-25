Россию выбросили из Евровидения

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни один российский артист не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение".

Исполнительный совет EBU принял такое решение по рекомендации руководящего органа Евровидения, на основе правил мероприятия и ценностей вещателя, сообщает Цензор.НЕТ.

Рекомендацию Референтной группы поддержал Телевизионный комитет ЕВС.

Решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российской заявки в конкурс приведет к ухудшению репутации конкурса.

Прежде чем принять решение, ЕВС потратил время на широкие консультации среди своих членов.

"ЕВС является аполитичной организацией-членом вещателей, стремящимся отстаивать ценности общественной службы. Мы продолжаем защищать ценности культурного соревнования, которое способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет публику, отмечает разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - сказано в заявлении.