Новости

Россию выбросили из Евровидения

19 40865
Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни один российский артист не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение".

Исполнительный совет EBU принял такое решение по рекомендации руководящего органа Евровидения, на основе правил мероприятия и ценностей вещателя, сообщает Цензор.НЕТ.

Рекомендацию Референтной группы поддержал Телевизионный комитет ЕВС.

Решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российской заявки в конкурс приведет к ухудшению репутации конкурса.

Прежде чем принять решение, ЕВС потратил время на широкие консультации среди своих членов.

"ЕВС является аполитичной организацией-членом вещателей, стремящимся отстаивать ценности общественной службы. Мы продолжаем защищать ценности культурного соревнования, которое способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет публику, отмечает разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - сказано в заявлении.

Топ комментарии

  • Welle
    Естонія та Фінляндія поставили ультиматум організаторам - якщо Росія бере участь, то Естонія з Фінляндією бойкотують.
  • Андрій Огоновський c5b5d73c
    Їх треба викидати з усіх організацій, дати Україні зброю, фінансування, закрити небо, а не жувати соплі, на рахунку кожна година 🤬
  • Igor Voloshyn
    А Білорусь? Це одна банда!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости