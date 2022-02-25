В России решили частично ограничить Facebook

Роскомнадзор объявил начало частичного ограничения доступа к Facebook (компания Meta Platforms, Inc.) из-за ограничения российских попагандистских медиа.

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа", — говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, это связано с ограничением в отношении официальных аккаунтов российских СМИ, что противоречит российскому законодательству. Роскомнадзор требовал отменить ограничения в отношении российских СМИ, среди которых "РИА Новости", телеканал "Звезда", "Лента.ру" и "Газета.ру", а также объяснить причину их наложения, однако компания проигнорировала эти требования.





Как следствие, Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД страны признала соцсеть причастной к нарушению основных прав и свобод человека и граждан.





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