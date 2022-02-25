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В Николаеве состоялась попытка высадки российских десантников, шел бой

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В Николаеве состоялась попытка высадки российских десантников, шел бой
Вечером 25 февраля в Николаеве российский десант пытался предпринять попытку высадиться. Шел бой. Украинские защитники дали отпор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Момент попал на видео.

"Николаев, не выходим из дома. Не снимаем у окон. Находитесь в комнатах, где отсутствуют окна", - сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Кима.

Позже он записал короткое обращение, в котором сообщил, что эвакуация прошла слаженно. Кима заверил, что ситуация стабильная.

"Нахожусь в Николаеве. Произошел инцидент с десантом. Дать информацию не могу. Сейчас все успокоилось, все нормально", - сказал он.

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