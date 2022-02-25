Российские войска пытаются прорваться в Мариуполь, ситуация контролируемая, - мэр Бойченко

В Мариуполе российские войска пытаются прорваться и с восточного, и с западного направлений. Ситуация в городе контролируется украинскими военными.

Об этом на брифинге заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация абсолютно управляемая и контролируемая Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией. Войска Российской Федерации пытаются прорваться и с восточного, и с западного направлений, наши вооруженные силы и Национальная гвардия готовы защищать территорию Мариуполя, а самое главное – защищать нашу родную землю, нашу Украину", – сказал Бойченко.

Он также сообщил, что в коммунальной сфере города ситуация абсолютно управляемая.

"Мы сегодня снабжены водой из резервного источника, потому что основной на сегодняшний день остается перебитым войсками Российской Федерации и нет возможности приступить к ремонту. Также есть перебои с электроэнергией в Кальмиусском и Левобережном районах, и как только будут прекращены обстрелы, продолжающиеся сегодня в районе Волновахи, ремонтные бригады приступят к работе и возобновят электроснабжение и города, и всех микрорайонов", - пояснил руководитель города.

По его словам, в Мариуполе сейчас весь коммунальный сектор работает в штатном режиме.

Бойченко напомнил, что вчера, 24 февраля, в городе был обстрел оккупантами более десятка жилых домов, есть разного уровня повреждения. Но так же, как и по другим направлениям, здесь нужно обеспечить режим "тишины" для того, чтобы можно было начать восстановление домов.

Мэр в очередной раз призвал горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.