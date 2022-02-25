Германия наконец-то присылает Украине обещанные 5 тысяч шлемов

Германия начала объявленную поставку 5000 шлемов для украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Средства защиты были в пути в двух грузовиках в пятницу.

Шлемы передадут за пределами Украины, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия.

26 января глава Минобороны Германии заявила о готовности страны поставить Украине 5000 военных шлемов. Это происходило на фоне слухов о начале агрессии России и когда другие страны предоставляли мощное оружие. Поэтому инициатива Германии даже вызывала злые шутки.

Федеральное правительство отметило, что просьба о доставке шлемов была направлена ​​официально украинским правительством.