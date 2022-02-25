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ЕС впервые ввел персональные санкции в отношении Путина и Лаврова, вслед за ним это сделало британское правительство

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ЕС вводит санкции против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы включили в список (санкций.- Ред.) президента России Путина и главу МИД Лаврова. Это окончательный результат обсуждения", - сказал он.

Боррель напомнил, что под санкциями ЕС уже находятся члены Госдумы, которые поддержали вторжение в Украину. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter сообщил, что это второй пакет санкций и ЕС сразу готовит третий.

Вслед за ЕС санкции против Путина и Лаврова ввело правительство Великобритании.

Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал лидеров Европы немедленно принять меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму. По его словам, Великобритания вскоре введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, который Великобритания объявила вчера, сообщает правительственный сайт.

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Топ комментарии

  • Запорізький козак
    ⚡️Американская и британская разведки говорят, что Россия замедлилась во вторжении, поскольку не ожидала такого сопротивления от Украины.
  • Харьков Сумской
    А у дочки любовницы Лаврова дом в Лондоне заберут?

    Ей 21 год, а они дома по 4 млн. фунтов покупает....
  • TarganRun
    Дякуємо, але це треба було робити 8 років назад! Можна було врятувати українців!
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