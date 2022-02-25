80% города Счастье уничтожены, - председатель Луганской ОГА Гайдай

Счастье очень сильно пострадало из-за обстрелов агрессора. Часть жителей смогли эвакуироваться своим ходом. В Старобельске обстреляны жилые дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Счастье: 80% города уничтожены! Обстрелы не утихают. Наконец, утром некоторое количество жителей смогло эвакуироваться собственным ходом", - написал он.

Гайдай отметил, что при обстреле из "Градов" предназначенных для эвакуации школьных автобусов пострадал водитель. Эвакуацию будут пытаться организовать завтра.

"Старобельск: в результате минометных обстрелов пострадали жилые дома и социальная инфраструктура. Одна погибшая", - добавил он.

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Также оккупанты обстреляли Золотое и Новотошковское. В Нижнем, Попасной и Камышевахе повреждены здания и жилые дома.