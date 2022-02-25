Добро пожаловать в ад: батальоны теробороны Киева получили британское оружие против российских танков
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Батальоны территориальной обороны Киева получили противотанковые комплексы NLAW.
Эту новость сухопутные войска сопровождали предписанием: "Welcome to hell". Его, очевидно, адресовалиу врагу, сообщает Цензор.НЕТ.
В январе военно-транспортная авиация Великобритании начала поставки в Украину крупной партии современного противотанкового вооружения из запасов британской армии.
NLAW - один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов с калибром гранаты в 150 мм, это идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков.