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Добро пожаловать в ад: батальоны теробороны Киева получили британское оружие против российских танков

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Батальоны территориальной обороны Киева получили противотанковые комплексы NLAW.

Эту новость сухопутные войска сопровождали предписанием: "Welcome to hell". Его, очевидно, адресовалиу врагу, сообщает Цензор.НЕТ.

В январе военно-транспортная авиация Великобритании начала поставки в Украину крупной партии современного противотанкового вооружения из запасов британской армии.

NLAW - один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов с калибром гранаты в 150 мм, это идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков.

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  • Глеб123
    По информации от френдов, в районе Коблево высадился российский десант. Ну как высадился? Попытался. Там их ждали бойцы 28 бригады. В общем, что я могу сказать?… Нет больше того десанта! Местные бычки будут сыты! О.Петров















  • Запорізький козак
    ⚡️"По данным разведки, Российская Федерация планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", - Кулеба.
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Гарного палювання вам пацани на кацапські броньовані цілі
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