Российские оккупанты сидят в Конотопе и пытаются найти еду и горючее
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Украинским войскам удалось остановить российских оккупантов возле Конотопа Черниговской области.
Об этом сообщают в своем паблике Сухопутные войска Украины, передает Цензор.НЕТ.
"После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились вблизи Конотопа. У них проблема с горючим и поставками. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны россиян", – говорится в сообщении.
По информации военных, в окрестностях городка находится около 40 единиц сожженной российской техники.
"Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания российских солдат рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", - шутят военные.