Угроза авиаудара в Киеве: все срочно в укрытие, - КГГА
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Киеву грозит авиаудар, всем срочно следует укрыться в укрытии.
Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация, передает Цензор.НЕТ.
⚡️В районе Коблево сегодня пытался прорваться российский десант. Но этому помешала механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода.
По информации Сергея Братчука, уничтожены около 25 российских военных.
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Повідомлення з Бресту.
Їх мобілізують.
Ціль - Волинь.
Сябри, ви така ж мерзота, як і русня.