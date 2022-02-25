Новости

Угроза авиаудара в Киеве: все срочно в укрытие, - КГГА

43 071104
Угроза авиаудара в Киеве: все срочно в укрытие, - КГГА
Киеву грозит авиаудар, всем срочно следует укрыться в укрытии.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация, передает Цензор.НЕТ.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Запорізький козак
    ⚡️В районе Коблево сегодня пытался прорваться российский десант. Но этому помешала механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода.

    По информации Сергея Братчука, уничтожены около 25 российских военных.
  • акаб акабіч
  • olele
    Onkel Rü@uncle_ru



    Повідомлення з Бресту.
    Їх мобілізують.
    Ціль - Волинь.
    Сябри, ви така ж мерзота, як і русня.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости