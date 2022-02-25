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Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам Госпогранслужбы на побережье в Одесской и Николаевской областях

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Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам Госпогранслужбы на побережье в Одесской и Николаевской областях
Российские оккупанты нанесли удары по объектам Госпогранслужбы на побережье в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесский пограничный отряд.

"Ракетными обстрелами враг продолжает уничтожать пограничную инфраструктуру. Сегодня российские ракеты нанесли несколько ударов с моря по объектам Госпогранслужбы, расположенным на побережье в Одесской и Николаевской областях. Повреждены несколько постов технического наблюдения", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в 4:25 враг нанес удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области.

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  • ruda
    в Коблево разебашили кацапский десант
    25 голов !!!!!!!!!!!!!!
  • Запорізький козак
    ⚡️ВСУ остановили продвижение российских войск у Конотопа. Сообщается, что противник понес большие потери.
  • Muron
    кацапи шукають дизель щоб купити, добавте цукру в дизель і щасливої дороги
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