Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам Госпогранслужбы на побережье в Одесской и Николаевской областях

Российские оккупанты нанесли удары по объектам Госпогранслужбы на побережье в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесский пограничный отряд.

"Ракетными обстрелами враг продолжает уничтожать пограничную инфраструктуру. Сегодня российские ракеты нанесли несколько ударов с моря по объектам Госпогранслужбы, расположенным на побережье в Одесской и Николаевской областях. Повреждены несколько постов технического наблюдения", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в 4:25 враг нанес удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области.

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