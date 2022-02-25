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Усиленная помощь Польши прибыла в Украину

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Усиленная помощь Польши прибыла в Украину
Польша предоставила Украине новую усиленную военную помощь. Границу пересекла целая колонна с боеприпасами.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Польши Мариш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

Он выразил слова поддержки украинскому народу и осудил российскую агрессию.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже дошла до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – написал он.

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Топ комментарии

  • Muron
    поляки не каски привезли
  • Запорізький козак
    ⚡️В Черкассах сбили вражеский самолет

    Подробности устанавливаются.
  • Женя Чайка 504f8eca
    И миллиард дали.И каски и шлемы и оружие поставляют.Знают что такое окупация с 1939 года.Настоящие друзья .
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