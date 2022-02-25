Усиленная помощь Польши прибыла в Украину

Польша предоставила Украине новую усиленную военную помощь. Границу пересекла целая колонна с боеприпасами.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Польши Мариш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

Он выразил слова поддержки украинскому народу и осудил российскую агрессию.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже дошла до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – написал он.