Оккупанты обстреляли Центр крови в Харькове, есть жертвы среди мирного населения, - Синегубов

В Харькове враг обстрелял Центр крови и учебное заведение, есть жертвы.

Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска продолжают циничное и жестокое вторжение в Харьковскую область. Несмотря на заявления руководства страны-агрессора, враг обстреливает жилые дома, час назад в центре Харькова произошел обстрел Центра крови, учебного заведения, есть жертвы среди мирного населения", - рассказал он.

По словам главы ОГА, с начала российского вторжения в Харьковской области пострадали 82 человека: 59 гражданских и 23 военных; погибли – 11: 4 военных и 7 гражданских.

Синегубов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины, пограничные подразделения прилагают все усилия и используют весь боевой опыт, чтобы давать достойный отпор врагу.

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"Патриоты территориальной обороны так же на боевых позициях. Наши бойцы заставляют врагов бросать технику и вооружение и убегать обратно к российской границе", - подчеркнул Синегубов.