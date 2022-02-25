Десант оккупантов пытался высадиться под Одессой и отступил с потерями, - СМИ
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В районе Коблево попытался совершить высадку российский десант. В бой с врагом вступила 28-я механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода. Оккупантов заставили отступить с потерями.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Думскую".
Как сообщили изданию в командовании бригады, вечером 25 февраля российская армия попыталась совершить высадку в районе Коблево морского и воздушного десанта. Украинские бойцы вступили в бой.
Попытка врага совершить высадку десант была предотвращена. Противник отступил, потеряв убитыми не менее 20 человек.