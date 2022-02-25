Проводятся консультации относительно места и времени переговорного процесса с РФ, - Никифоров

Проводятся консультации относительно места и времени переговорного процесса с представителями РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция.

Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", – написал Никифоров.

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