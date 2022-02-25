США также ввели санкции в отношении Путина и Лаврова

Соединенные Штаты присоединятся к Европейскому Союзу во введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда", которую цитирует Цензор.НЕТ.

"В результате телефонного разговора, который президент Байден провел с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и в согласовании с решением европейских союзников США присоединятся к ним во введении санкций против президента Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза", - сказала Псаки, добавив, что детали этих санкций будут объявлены позже.

Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров Европы немедленно принять меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму.