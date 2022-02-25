Российские оккупанты обстреляли аэропорт и военную инфраструктуру в Николаеве, - ОГА
21 16636
Российские оккупанты нанесли удар по нефтяной базе и аэропорту Кульбакино в Николаеве.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"На момент 22:25 25 февраля российские военные обстреливают военную инфраструктуру, Кульбакино аэродром, Херсонское шоссе, 100, железнодорожный склад", - сказал Виталий Ким.
Глава Николаевской ОГА добавил, что, вероятно, ночью будут еще обстрелы.