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Российские оккупанты обстреляли аэропорт и военную инфраструктуру в Николаеве, - ОГА

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Российские оккупанты нанесли удар по нефтяной базе и аэропорту Кульбакино в Николаеве.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"На момент 22:25 25 февраля российские военные обстреливают военную инфраструктуру, Кульбакино аэродром, Херсонское шоссе, 100, железнодорожный склад", - сказал Виталий Ким.

Глава Николаевской ОГА добавил, что, вероятно, ночью будут еще обстрелы.

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Топ комментарии

  • volley
    Зацитую-но Сашка Нойнеця.

    "Правильно ли я понимаю итоги первого, самого важного дня блицкрига? Поправьте меня, если я ошибаюсь.

    Значит, враг, невероятным усилием сосредоточил у границ всё, что мог, и ударил одновременно вообще по всем возможным направлениям.

    Как следствие, Украина потеряла следующие точки:

    Остров Змеиный. Площадь чуть больше, чем у Дримтауна, военное значение - чуть меньше. Держался сутки, отбивал вражеские десанты несколько раз, стоял под обстрелом целый день. Хотя это тупо камень в море, оборудованный причалом и двумя сараями. Героизм защитников острова Змеиный - это что-то легендарное. Но окей. Проиграли. Путин празднует триумф.

    Чернобыль. Самое страшное, что есть на территории Украины с точки зрения всего мира. Наша, считай, грязная атомная мина. И теперь её контролируем не мы, а Путин. Человек, который просит не отключать его от мировой финансовой системы, потому что он её полезная часть. Ну штош. Теперь конечно же тебя примут в дружную европейскую семью, дебил, и всё простят.

    Геническ. Население - меньше 20 тысяч человек. Микроскопическое прибрежное село, вплотную примыкающее к Крыму.

    Это всё, если я правильно понимаю.

    Вторая по размерам армия мира. Ракетные удары. Танковые удары. Авиационные удары. Со всех направлений одновременно. Тужилась изо всех сил. Целый день.

    Мы потеряли бесполезный камень, вредную гранату и рыбацкую деревушку.

    Взамен Путин потерял за день буквально половину экономики, закрыл РФ от всего мира, получил то, чего не видел уже много лет - массовые митинги протеста по всей стране, и сидит рассказывает, что "не надо нас пожалуйста выкидыват из мировой финансовой симстемы".

    Да ты всех переиграл, Х*йлеран Маккиавельевич."
  • ПравдаЛюбка
    .
  • Запорізький козак
    ⚡️Google сообщил, что удалил с Youtube сотни каналов и тысячи видео пропагандистов за последние несколько дней на фоне событий в Украине.
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