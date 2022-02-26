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Украина просит компанию Apple заблокировать Apple Store для граждан РФ

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Украина просит компанию Apple заблокировать Apple Store для граждан РФ
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал главу компании Apple поддержать санкции США и заблокировать для россиян Apple Store.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника в фейсбуке.

"Обратился в СЕО компании Apple, к Тиму Куку,  с просьбой заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить загружать свои продукты в маркеты! Позволяете выбирать себе президентом убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом "Россия 24", - написал Федоров.

Украина просит компанию Apple заблокировать Apple Store для граждан РФ 01

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