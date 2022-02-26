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Зеленский может говорить с Путиным о нейтральном статусе Украины, - ОП

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Зеленский может говорить с Путиным о нейтральном статусе Украины, - ОП
Нейтральный статус Украины может обсуждаться на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с отчетливым пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе", - сообщил Подоляк.

Ранее представитель президента Сергей Никифоров заявил, что украинское руководство согласилось на предложение Путина о проведении переговоров.

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Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    Зеленський розуміє, що після цього не варто повертатись з переговорів?
  • kseniya lyesovalova
    Kavkaz Center@newkc14

    Украинцы! Переговоры - это ловушка. Весь опыт войны Чечни с Россией подтверждает проверенную истину - на переговоры русские идут только в двух случаях - когда они проигрывают и у них нет сил вести войну, и когда им нужна передышка для маневра и давления на свою жертву
  • Welle
    В жодному разі ні.
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