Российские оккупанты не достигли поставленных стратегических целей и вынуждены преждевременно вводить в бой резервы, - Генштаб ВСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
Регулярные войска ВС РФ ведут наступательные действия. Силы обороны Украины сдерживают российское вторжение.
К этому времени противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Не имея достаточных сил, он вынужден ввести в бой дополнительные подразделения вторых эшелонов и резервов.
Враг не оставляет попыток оцепить столицу Украины. Силы обороны Киева крепко держат позиции. Национальная гвардия Украины охраняет и обороняет Вышгородскую ГЭС, аэропорты и другую важную инфраструктуру. Кроме того, в самом городе взяты под усиленную охрану все мосты, объекты центральных теплосетей и другие объекты критической инфраструктуры, на дорогах установили блокпосты", - говорится в сообщении.
"Противник слабеет с каждым днем, каждым очередным боем! Вооруженные силы Украины наоборот становятся крепче ежеминутно! Добровольцы, резервисты, участники территориальной обороны ВС Украины, каждый, кто взял в руки оружие, добавляет силы украинскому войску в благородном деле защиты Украины", – подчеркнули в украинском Генштабе.