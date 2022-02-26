План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! - Залужный
Об этом говорится в его обращении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в фейбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Приводим это обращение полностью.
"Закончились вторые сутки героической обороны Украины от российского вторжения.
Я благодарю каждого воина и всех, кто встал на защиту страны! Наши Силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней!
Спасибо Сухопутным войскам, ССО, ДШВ, Воздушным силам, ВМС, ГПСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, разведке, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика.
Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем!
План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! Не можешь – передай нам место нахождения врага!"