План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщает, что силы противника слабеют, а украинских воинов - крепнут с каждым часом.

Об этом говорится в его обращении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в фейбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим это обращение полностью.

"Закончились вторые сутки героической обороны Украины от российского вторжения.

Я благодарю каждого воина и всех, кто встал на защиту страны! Наши Силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней!

Спасибо Сухопутным войскам, ССО, ДШВ, Воздушным силам, ВМС, ГПСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, разведке, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика.

Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем!

План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! Не можешь – передай нам место нахождения врага!"