Франция поддерживает отключение России от SWIFT, персональные санкции против Путина и предоставление Украине оборонного оружия, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер украинского президента.
"Только что позвонил по телефону Эмманюэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержала отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонным оружием. Merci la France", - написал Зеленский.