Новости

Франция поддерживает отключение России от SWIFT, персональные санкции против Путина и предоставление Украине оборонного оружия, - Зеленский

7 82225
Франция поддерживает отключение России от SWIFT, персональные санкции против Путина и предоставление Украине оборонного оружия, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер украинского президента.

"Только что позвонил по телефону Эмманюэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержала отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонным оружием. Merci la France", - написал Зеленский.

Топ комментарии

  • Запорізький козак
    ⚡️❗️Главнокомандующий ВСУ сообщил, что под Васильковом (Киевская область) был сбит ИЛ-76 с десантниками на борту
  • Alex Dev d4763325
    Зеля, тільки не копітулюй, я тобі шию перегризу!
  • Аркадий Вольнов
    Задайте немцам такой вопрос:

    "Если бы россияне стреляли по ним, а не по нам, они бы переживали за российских бабушек? или вводили бы запрет на свифт?"

    И вообще нужно им предложить стать на наше место. Какие бы они санкции вводили в таком случае?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости