Над Васильковом сбили российский ИЛ-76, - Залужный

Украинские силы ПВО сбили российский ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова.

Об этом сообщил командующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!" - написал главнокомандующий.

Часом ранее Залужный поблагодарил украинских воинов за героическую оборону Украины.

"Наши силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней! Спасибо Сухопутным войскам, ССО, ДШВ, Воздушным силам, ВМС, ГПСУ, Нацгвардии, Нацгвардии, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика", - написал Залужный.

"Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем!" - подчеркнул главнокомандующий.

По состоянию на день 25 февраля с начала вторжения потери россиян составляли: 2800 человек, до 80 танков, 516 бронированных машин, 10 самолетов, 7 вертолетов.