США и союзники готовы применить новые санкции против РФ, если не увидим деэскалацию, - Госдепартамент

США вместе с другими странами ввели болезненный пакет санкций против России и готовы усилить их, если Москва не продемонстрирует признаков деэскалации и прекращения насилия.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы ввели самый болезненный, самый впечатляющий и опустошающий пакет санкций, который когда-либо видел мир. У нас есть дополнительные меры, которые готовы применить, если не увидим деэскалации, если не увидим прекращения насилия – опять же – вместе с нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул Прайс.

Он назвал действия России "ненужной, неспровоцированной, грязной кампанией против Украины", фундаментально изменившей отношения, которые имела Москва не только с Соединенными Штатами, но и со странами по всему миру. Сегодня, по его словам, восприятие отношений между США и Россией "является совсем другим, чем несколько недель или даже несколько дней назад".

В этой связи представитель Госдепа выразил солидарность США с народом Украины и подчеркнул, что Путин просчитался в своем наступлении. "Путин не учел всех факторов. Он не учел смелость и решительность народа Украины", – отметил Прайс.

Представитель Госдепа также подчеркнул: "Москва сейчас является изгнанником на международной арене, Путин является изгнанником для мира, его экономика будет страдать, его финансовая система испытает последствия".

В то же время, он отметил, что у Соединенных Штатов и других стран Запада есть свои интересы национальной безопасности, которые заключаются в отстаивании цивилизованных ценностей и готовы начать дипломатическое урегулирование с РФ при условии немедленного прекращения агрессии и вывода войск с Украины.

Однако, по его словам, США так и не увидели "ни одного признака, что Путин готов пойти на деэскалацию, что он хочет создать условия, в которых дипломатия будет иметь успех".