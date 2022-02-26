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Оккупанты пытаются высадить десант возле Василькова, продолжаются тяжелые бои

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На данный момент продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха!

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха!

Также сообщается, что в полпервого ночи, 26 февраля, украинский истребитель Су-27 успешно атаковал вражеский военно-транспортный самолет Ил-76 МД и уничтожил врага!!!

Топ комментарии

  • Запорізький козак
    ⚡️Еще два вражеских вертолета уничтожены под Васильковом на Киевщине.
  • Maxim Ak-Murza
    Тримайтеся, хлопци...
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    "Також повідомляється, що о пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога!!!"

    Це помста за наших хлопців, збитих 14 червня 2014 року під Луганськом! Горіть в пеклі!
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