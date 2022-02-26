Оккупанты пытаются высадить десант возле Василькова, продолжаются тяжелые бои
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На данный момент продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха!
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
На данный момент продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха!
Также сообщается, что в полпервого ночи, 26 февраля, украинский истребитель Су-27 успешно атаковал вражеский военно-транспортный самолет Ил-76 МД и уничтожил врага!!!