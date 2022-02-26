Россия в Совбезе ООН ветировала резолюцию по поводу ответственности за агрессию против Украины

Россия воспользовалась полномочиями постоянного члена СБ ООН и ветировала проект резолюции Совбеза по реагированию Организации на акт вооруженной агрессии РФ против Украины.

Голосование состоялось в пятницу, во время срочного заседания Совбеза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Проект резолюции, инициированной США, Албанией (представляющей сейчас в СБ ООН страны Восточной Европы), а также десятком других стран-членов ООН, поддержали 11 членов Совбеза. Россия высказалась против, кроме того, три страны – Китай, Индия и ОАЭ – воздержались.

Содержание проекта резолюции озвучила перед голосованием постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд: "Мы и Албания в консультациях с партнерами подготовили этот проект резолюции, где привлекаем Россию за агрессию в Украине".

По ее словам, в документе осуждается агрессия РФ, подтверждается суверенитет и независимость, единство и территориальная целостность Украины. Текст также содержит требования к Российской Федерации безотлагательно, полностью и без всяких условий вывести свои силы.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к посредничеству быстрого, безопасного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи нуждающимся в Украине.

Ожидается, что проект подобной резолюции будет вынесен в ближайшие дни на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН.