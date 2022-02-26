Байден может запросить у Конгресса более 10 миллиардов долларов для Украины и союзников

Администрация Байдена хочет, чтобы Конгресс предоставил 6,4 млрд долларов на оплату первоначального ответа США на вторжение России в Украину, причем большую часть на военную и гуманитарную помощь в регионе.

Об этом ABCnews сообщили в пятницу два человека, знакомых с запросом, сообщает Цензор.НЕТ.

Большая часть денег пойдет на министерства обороны и государства, а также на Агентство США по международному развитию, распределяющее гражданскую иностранную помощь, сказал собеседник издания. Меньшие суммы будут предназначены для министерства финансов и торговли, чья главная роль в украинском кризисе будет заключаться в применении санкций против России, ее финансовых учреждений и государственного бизнеса и ее лидеров, включая президента Владимира Путина.

Это предварительная оценка затрат, и она меньше 10 миллиардов, о которых говорил ранее сенатор Крис Кунс журналистам. Но сумма может измениться в зависимости от хода событий в Украине.

Кроме затрат на оборону, Кунс также сказал, что ожидает, что запрос администрации возместит расходы на помощь миллионам украинских беженцев, которые могут бежать в Польшу и соседние страны НАТО, а также на поддержку вооруженных сил этих стран.

Кунс сказал, что эти деньги также возместят расходы на мониторинг и соблюдение санкций США против России, а также на счета Пентагона за размещение дополнительных 7000 американских войск, которые президент Джо Байден приказал направить в Европу.

"Я ожидаю, что будет дополнительный запрос на сумму более 10 миллиардов долларов", - сказал Кунс журналистам, назвав это "предварительным предположением".

Кунс выступил по возвращении из длительной поездки в Германию, Польшу и Литву, где он и другие члены Конгресса обсуждали кризис с европейскими лидерами.

Ожидается, что Байден расскажет о вторжении во время обращения к Конгрессу во вторник.