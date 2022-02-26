В Госпогранслужбе назвали исключения по ограничению выезда на период военного положения мужчинам
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В Госпогранслужбе назвали исключения по ограничению выезда за пределы Украины на период военного положения мужчинам от 18 до 60 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
На период действия правового режима военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы Украины. Исключения могут касаться только лиц, имеющих:
- удостоверения об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет, или
- заключение военно-врачебной комиссии о непригодности
Кроме того, ограничения не касаются лиц:
- на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или
- самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, или
- на содержании которых есть ребенок с инвалидностью.
А также тех, кто является:
- усыновителем
- опекуном, или
- чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.