В Госспецсвязи объяснили как гражданам отличить технику российских оккупантов. ФОТО
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В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины объяснили, как гражданам отличить украинскую технику от техники российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госспецсвязи.
"Российская техника имеет темно-зеленый и болотный окрас. Иногда присутствует трехцветный окрас. Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому цвету", - отмечается в сообщении.
Кроме того, техника оккупантов, которая пока двигается нашей страной, имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:
- Косая линия на кузове – на Херсон.
- Метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении подмечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет в Киев.
- Треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск.
- Круг – для мобильного резерва.
Если вы увидели оккупационную технику – сообщите об этом ВСУ по контактам на сайте Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.
Снимайте на видео передвижение этой техники и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.
Сухопутный войска показали в фейсбуке такую картинку: