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В Госспецсвязи объяснили как гражданам отличить технику российских оккупантов. ФОТО

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В Госспецсвязи объяснили как гражданам отличить технику российских оккупантов. ФОТО
В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины объяснили, как гражданам отличить украинскую технику от техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госспецсвязи.

"Российская техника имеет темно-зеленый и болотный окрас. Иногда присутствует трехцветный окрас. Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому цвету", - отмечается в сообщении.

Кроме того, техника оккупантов, которая пока двигается нашей страной, имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:

  • Косая линия на кузове – на Херсон.
  • Метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении подмечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет в Киев.
  • Треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск.
  • Круг – для мобильного резерва.

Если вы увидели оккупационную технику – сообщите об этом ВСУ по контактам на сайте Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

Снимайте на видео передвижение этой техники и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.

Сухопутный войска показали в фейсбуке такую картинку:

В Госспецсвязи объяснили как гражданам отличить технику российских оккупантов 01

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Топ комментарии

  • Александр Александров 7fa1b22d
    этих в плен не брать, только стрелять. Там исключительно животные.
  • Муад Дибб
    С Телеграмм-канала:
    Сухейль Мухаммед Хамуд, один из самых известных операторов противотанковых установок, готов помочь украинским военным.

    ▪️Сирийский повстанец Сухейль Мухаммед Хамуд, получивший прозвище Абу TOW за "виртуозное" использование американской пусковой установки BGM-71 TOW против российской техники, хочет присоединиться к украинской армии в борьбе против РФ. Об этом боец написал в Twitter 25 февраля.

    🔥 На его пост ответила корреспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм: "Когда есть желание, найдется способ", - отметила она. "У меня огромное желание. Я сейчас в Идлибе и готов поддержать украинскую армию. Я хочу помочь", - ответил боец.

    ❗️Для справки: Абу TOW сражался в Сирии против режима Асада. Известен 130 подтвержденными попаданиями в различные бронецели. Его называют "человеком, который стоит сотни Javelin".
  • Maxim Ak-Murza
    кадыровцы, этих жечь без разговоров.
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