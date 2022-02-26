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Оккупанты в форме полиции расстреляли бойцов возле Василькова, - СМИ

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Оккупанты в форме полиции расстреляли бойцов возле Василькова, - СМИ
Российские военные переоделись в форму полиции Украины, подъехали на авто с мигалками и расстреляли бойцов на КПП возле Василькова в Киевской области.

Об этом со ссылкой на источник в командовании ВСУ сообщает "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. – Ред.) используют для прикрытия машины и форму полиции Украины. Так они действовали вблизи Василькова, где только что наши ПВО сбили ИЛ-76 с российскими десантниками. Подъехали в форме национальной полиции Украины на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП, отвлекли внимание. А в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике. Прямо сейчас продолжается ожесточенное сражение за аэродром", - рассказал собеседник.

Напомним, ранее украинские силы ПВО сбили над Васильковом российский ИЛ-76 с десантом.

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Топ комментарии

  • Александр Александров 7fa1b22d
    Всех русских оккупантов в плен не брать, только стрелять. Даже если у них будут тухлые отмазки "мы не знали, мы не хотели". Всё они знали, нагло врут, им такие инструкции дали.
  • Дмитрий Найда
    Урок вынесен - пленных не брать!

    Эти мудаки никого не щадят...
  • Виктор Дийнега
    На войне, главное правило не потерять бдительность.
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