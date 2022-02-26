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Белый дом предложил Зеленскому убежище. Он отказался, - WP

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Белый дом предложил Зеленскому убежище. Он отказался, - WP
Американское правительство предложило президенту Украины Зеленскому оказать помощь в эвакуации, если в этом возникнет необходимость.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев" в случае необходимости, однако он "до сих пор отказывался уезжать", пишет издание.

Топ комментарии

  • Borya Telegin
    Грех было бы Зеленскому просрать такой шанс войти в историю Украины,как политику,бросившему вызов Империи Говна.
  • bohdan levchenko
    Не ожидал красава
  • Oleksandr Onys
    Повинна була прийти війна, щоб президент України став схожий на Президента України
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