Новости

КГГА: На улицах Киева бои. Не покидайте укрытия

49 25567
КГГА: На улицах Киева бои. Не покидайте укрытия
Киевская городская государственная администрация призывает жителей столицы оставаться в укрытиях. Дома лучше спрятаться в ванной.

Соответствующие рекомендации размещены в официальном телеграмм-канале КГГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"На улицах нашего города сейчас проходят активные боевые действия. Просим сохранять спокойствие и быть максимально осторожными!"

❗️Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас.

❗️Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от обломков от пуль.

❗️Если вы услышите сирены (сигнал "Воздушная тревога") - немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!" - говорится в сообщении.

Карта укрытий размещена по этой ссылке.

Топ комментарии

  • Lvbnhj
    ***** хоче посіяти хаос.
    Ніч.....День ...Протриматися.
    Воно видихається.
    Перемога буде за нами.
    Слава нації.
    Смерть москалям.
  • віктор федорович 31ee1569
    "В 1905 году русские улюлюкали в патриотическом порыве - в результате поражение в войне и утрата территорий. В 1914 году улюлюкали - в результате развал империи, потеря территорий, миллионные жертвы. В 1918 улюлюкали, двинули войска в Эстонию и Латвию - в результате поражение, утрата территорий, парад эстонских войск в Пскове. В 1920 году улюлюкали и двинулись ордой на Варшаву - в результате поражение и многотысячные потери. В 1939 году улюлюкали, двинув на Финляндию - в результате многотысячные потери и позор на весь мир. В 1989 - проигрыш в Афганистане, 15 тысяч погибших и куча инвалидов. Улюлюкайте дальше."
  • Володимир Ковальчук 57b9fb2e
    Кияни, тримайтеся, з нами Бог і Дух наших пращурів. Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости