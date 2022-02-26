КГГА: На улицах Киева бои. Не покидайте укрытия

Киевская городская государственная администрация призывает жителей столицы оставаться в укрытиях. Дома лучше спрятаться в ванной.

Соответствующие рекомендации размещены в официальном телеграмм-канале КГГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"На улицах нашего города сейчас проходят активные боевые действия. Просим сохранять спокойствие и быть максимально осторожными!"

❗️Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас.

❗️Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от обломков от пуль.

❗️Если вы услышите сирены (сигнал "Воздушная тревога") - немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!" - говорится в сообщении.

Карта укрытий размещена по этой ссылке.