Прорывов в Киеве нет, спокойная работа ВСУ, - заместитель мэра Крищенко
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Замглавы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко утверждает, что в Киеве работает резерв ВСУ и подразделения теробороны.
Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.
"На Шулявке в военной части раздался взрыв. Сейчас выясняем причину. Возможно - подчеркиваю, возможно, - это был авиационный удар или артиллерийский огонь. Работают резерв Вооруженных сил, подразделения теробороны. По моим данным, нет прорывов или чего-то подобного. Спокойная взвешенная работа Вооруженных сил", - заявил Крищенко.
Он подтвердил взрывы возле Киевской ТЭЦ-6: "Там работают наши части Вооруженных сил. ТЭЦ в настоящее время ничего не угрожает". В то же время Крищенко заявил, что информации о подрыве мостов пока нет.