Воздушная тревога в Виннице. Всем в укрытие!
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В Виннице раздаются сирены воздушной тревоги.
Горожанам следует перейти в укрытия, сообщает Цензор.НЕТ.
Горожанам следует перейти в укрытия, сообщает Цензор.НЕТ.
Путлер пошел ва банк.Это будет тяжело,но это и первый признак что кремлевская крыса выдыхается.
Кадирка заявив, що його барани візьмуть Київ. Але один із грузинських добровольців сказав шикарну річ. Не треба боятися цих вівць з гір. Вони бородаті, але нічого, будемо брити. Слава Україні!!!
А может пора этот кисейный период завершать
Украину в НАТО принять завтра.
Турцию приняли за 48 часов , Ихватит церемонится с рашей