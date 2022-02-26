Воздушная тревога во Львове! Всем в укрытие!
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Во Львове раздаются сирены воздушной тревоги.
Горожанам следует перейти в укрытия, сообщает Цензор.НЕТ.
Горожанам следует перейти в укрытия, сообщает Цензор.НЕТ.
Сколько раз поднимался вопрос о введении виз со странами бывшего пост совка ?
И ГДЕ ? А вражьи агенты заехали в Украину и все крыши разрисовали люминесцентными красками .
теперь понятно как орда бомбила города Сирии - тоже метили больницы и школы , чтобы в ночи летчики видели
ГОРЕТЬ ТЕБЕ В АДУ , хутин !!!
оперативна інформація!!!
За ніч російські окупанти не взяли жодного міста! 🇺🇦
Київ зачищають від залишків диверсантів.🇷🇺
Дякуємо мужнім захисникам України!
Тримаймося
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.