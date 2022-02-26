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Воздушная тревога во Львове! Всем в укрытие!

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Воздушная тревога во Львове! Всем в укрытие!
Во Львове раздаются сирены воздушной тревоги.

Горожанам следует перейти в укрытия, сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Сколько раз поднимался вопрос о введении виз со странами бывшего пост совка ?

    И ГДЕ ? А вражьи агенты заехали в Украину и все крыши разрисовали люминесцентными красками .
    теперь понятно как орда бомбила города Сирии - тоже метили больницы и школы , чтобы в ночи летчики видели
    ГОРЕТЬ ТЕБЕ В АДУ , хутин !!!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    оперативна інформація!!!
    За ніч російські окупанти не взяли жодного міста! 🇺🇦
    Київ зачищають від залишків диверсантів.🇷🇺
    Дякуємо мужнім захисникам України!
  • Lvbnhj
    Тримаймося
    Перемога буде за нами.
    Слава нації
    Смерть москалям.
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